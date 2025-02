Meteo Sardegna: nubi in aumento e temporali in arrivo

MeteoWeb

La Sardegna è attualmente interessata da un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, dovuto all’avvicinamento di un sistema depressionario che ha determinato un incremento della nuvolosità su tutta l’isola. Fin dalle prime ore della notte, le precipitazioni hanno coinvolto in modo diffuso i settori occidentali, con accumuli localmente moderati, raggiungendo valori fino a 20 mm nell’arco di otto ore. Con l’avanzare della giornata, l’instabilità si è spostata verso le aree orientali, dove dal primo pomeriggio si sono registrati rovesci sparsi, seppur con accumuli più contenuti, generalmente inferiori ai 10 mm in quattro ore. Nel frattempo, nelle zone occidentali, le precipitazioni si sono temporaneamente attenuate, concedendo una breve tregua. Tuttavia, nelle regioni orientali dell’isola, le piogge stanno ancora interessando il territorio con fenomeni sparsi, localmente intensi.

Nelle prossime ore, le condizioni meteo rimarranno instabili, con precipitazioni intermittenti che continueranno a coinvolgere prevalentemente i settori orientali. Non si escludono rovesci e temporali, che potrebbero contribuire a incrementare i cumulati giornalieri fino a valori moderati. L’attenzione resta alta soprattutto per la notte, quando si prevede una decisa intensificazione delle precipitazioni, con un’estensione dei fenomeni anche ad altre aree dell’isola. Questo scenario potrebbe determinare un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di fenomeni più intensi e persistenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

