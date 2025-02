Meteo Sardegna: il sole resiste, ma la nuvolosità aumenterà nei prossimi giorni

MeteoWeb

Sulla Sardegna, le condizioni atmosferiche si stanno evolvendo in linea con le previsioni, con la presenza di nubi basse che interessano diverse aree dell’isola, in particolare i settori occidentali e centro-orientali. Nel corso della giornata, si assisterà a una graduale riduzione della copertura nuvolosa sulle zone occidentali, mentre nelle aree centrali ed orientali la nuvolosità persisterà più a lungo. Le temperature massime si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16 e i 18 gradi nelle zone pianeggianti, contribuendo a una sensazione di clima mite. I venti si manterranno deboli, senza particolari fenomeni di rilievo.

Nei prossimi giorni, si conferma una fase più stabile grazie alla rimonta dell’anticiclone, che garantirà condizioni prevalentemente soleggiate almeno fino a mercoledì, con la possibilità di qualche annuvolamento irregolare ma senza precipitazioni significative. A partire da giovedì, tuttavia, si prevede un nuovo aumento della nuvolosità, accompagnato da sporadici piovaschi, segnando un lieve cambiamento nel quadro meteorologico dell’isola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

