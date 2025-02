Meteo Sardegna: nuvolosità variabile ma tempo complessivamente stabile

MeteoWeb

La giornata di martedì 18 febbraio in Sardegna sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, seppur con una certa variabilità legata all’afflusso di correnti umide. Questo determinerà cieli nuvolosi o molto nuvolosi soprattutto sui settori occidentali nelle prime ore del mattino, con una tendenza a graduali schiarite nel corso della giornata. Nelle zone centro-orientali, la nuvolosità si manterrà irregolare per tutto l’arco del giorno, mentre altrove il cielo resterà per lo più sereno. Le temperature massime si manterranno su valori confortevoli, con punte comprese tra i 16 e i 18 gradi nelle aree pianeggianti, garantendo un clima mite e piacevole. La ventilazione sarà generalmente debole, con venti a regime di brezza che contribuiranno a mantenere una sensazione di stabilità atmosferica.

L’andamento meteorologico della prima parte della settimana sarà caratterizzato da una dinamica simile, con alternanza tra ampie schiarite e passaggi nuvolosi, senza fenomeni di rilievo. Solo in maniera isolata potrebbero verificarsi deboli piovaschi, ma nel complesso il tempo si manterrà asciutto, lasciando spazio a momenti soleggiati alternati a brevi annuvolamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

