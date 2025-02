Meteo Sardegna: piogge benefiche sull’est dell’isola, la Gallura protagonista

MeteoWeb

Le piogge continuano a interessare la Sardegna, portando benefici soprattutto alla Gallura. Nelle ultime ore, come previsto, le precipitazioni si sono concentrate principalmente sulle aree orientali dell’isola, coinvolgendo il Sarrabus, l’Alta Gallura e il Nuorese. Gli accumuli registrati finora si mantengono su valori moderati, con quantitativi generalmente compresi tra i 10 e i 30 mm. Sebbene le precipitazioni non siano state particolarmente intense, risultano comunque utili per il bilancio idrico della regione, contribuendo a compensare il deficit accumulato nei mesi precedenti.

Nel corso delle prossime ore si prevedono ancora fenomeni residui, con piogge che interesseranno principalmente le zone interne e nord-orientali dell’isola. Tuttavia, in prima serata è atteso un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che lascerà spazio a una fase più stabile. Questa tregua sarà di breve durata, poiché successivamente è previsto un nuovo peggioramento con il ritorno delle piogge su diverse località.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

