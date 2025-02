Meteo Sardegna: piogge senza sosta sui settori orientali

MeteoWeb

La giornata odierna in Sardegna è iniziata con condizioni di marcata instabilità, proseguendo un trend già evidente nelle ultime ore. Durante la notte, le piogge hanno continuato a interessare prevalentemente le aree centro-orientali dell’isola, mantenendo un’intensità significativa. Le precipitazioni accumulate nella giornata precedente confermano un quadro di diffusa abbondanza: nei settori centro-orientali si sono raggiunti picchi fino a 100 mm, mentre nelle zone meridionali le cumulate hanno oscillato tra i 40 e gli 80 mm. Nella Gallura e nelle aree centro-occidentali i valori si sono mantenuti sotto i 50 mm, risultando invece più contenuti nel Sassarese, con accumuli inferiori ai 15 mm.

Attualmente, le precipitazioni si concentrano ancora sulle stesse zone, sebbene con una riduzione della porzione di territorio interessata. La persistenza dei fenomeni suggerisce un’attenzione particolare all’evoluzione delle prossime ore, durante le quali ci si attende un ulteriore coinvolgimento dei settori centro-orientali. Le piogge dovrebbero mantenere un’intensità simile a quella registrata fino a questo momento, senza variazioni significative nella distribuzione geografica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.