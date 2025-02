Meteo Sardegna: instabilità locale, ma in arrivo un peggioramento con piogge e vento forte

MeteoWeb

La giornata in Sardegna è iniziata con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche precipitazione localizzata nei settori nord-occidentali. Nel corso del pomeriggio e della serata, l’instabilità potrebbe intensificarsi con la formazione di rovesci, che interesseranno principalmente le aree interne e occidentali dell’isola. Tuttavia, non si escludono sporadici sconfinamenti anche nelle altre zone. I venti soffieranno dai quadranti occidentali, mentre le temperature massime si manterranno su valori gradevoli, attorno ai 18°C.

Nei prossimi giorni è atteso un peggioramento più significativo, con un incremento delle precipitazioni e un’intensificazione dei venti. Le condizioni meteorologiche peggioreranno in modo particolare mercoledì, quando la Sardegna sarà interessata da piogge più diffuse e raffiche di vento sostenute. Le temperature, nel complesso, rimarranno in linea con le medie stagionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

