Meteo Sardegna: residua instabilità, ma il bel tempo è pronto a tornare

MeteoWeb

Come previsto, nel corso della notte le precipitazioni hanno interessato principalmente le aree centro-meridionali della Sardegna, con accumuli orari moderati. Con l’avanzare della giornata, l’instabilità tenderà a ridursi, concentrandosi in modo più localizzato sui settori nord-orientali, dove saranno possibili deboli piogge di carattere isolato. La ventilazione resterà nel complesso debole, mentre le temperature si manterranno su valori gradevoli, senza variazioni significative. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’aumento della pressione sul Mediterraneo centrale favorirà il ritorno di un tempo più stabile e soleggiato su tutta l’isola.

Tuttavia, una nuova perturbazione potrebbe avvicinarsi intorno alla metà della settimana, determinando un possibile cambiamento con le prime piogge attese a partire da mercoledì. Questo peggioramento sarà accompagnato da un graduale rinforzo dei venti, che tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con l’ingresso dello Scirocco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.