Meteo Sardegna: tra schiarite e nuvolosità in attesa di un aumento delle nubi

La situazione meteorologica sulla Sardegna si presenta attualmente variabile, con cieli irregolari caratterizzati da un’alternanza di nubi alte leggere e nubi basse più persistenti sui settori orientali. Nel Campidano e nelle aree interne settentrionali, la presenza della nebbia al mattino riduce temporaneamente la visibilità, ma con il passare delle ore questa andrà progressivamente dissolvendosi, lasciando spazio a un’atmosfera più limpida. Il vento di scirocco, a tratti moderato o teso, soffia principalmente tra il Campidano e le coste sud-occidentali, influenzando la distribuzione delle temperature sull’isola. Le differenze termiche risultano evidenti: nelle aree occidentali, i valori massimi potranno raggiungere i 20°C, mentre lungo il versante orientale le temperature si manterranno più contenute, attestandosi attorno ai 16°C. Nel resto del territorio, i valori si manterranno su livelli intermedi, senza particolari anomalie rispetto alle medie del periodo.

L’evoluzione meteorologica per i prossimi giorni conferma il progressivo rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, a partire da giovedì, la stabilità non sarà accompagnata da cieli completamente sereni: si assisterà infatti a un nuovo aumento della copertura nuvolosa, che potrà dar luogo a qualche occasionale e debole piovasco, seppur senza fenomeni di rilievo. In generale, il contesto rimarrà mite e privo di particolari estremi, con un andamento termico che continuerà a seguire la distribuzione attuale tra le diverse aree dell’isola.

