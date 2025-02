Meteo Sardegna: stabilità in aumento, temperature in rialzo e venti in attenuazione

MeteoWeb

Dopo una fase caratterizzata da precipitazioni nei settori orientali, con accumuli generalmente deboli ma localmente più significativi tra Baunei e Lotzorai, la situazione meteorologica in Sardegna si avvia verso una maggiore stabilità. La giornata odierna conferma il trend previsto, con cieli irregolarmente nuvolosi che alterneranno momenti più grigi a occasionali schiarite. Un elemento da tenere in considerazione sarà la presenza di nebbie mattutine, che potrebbero formarsi soprattutto nelle zone centro-meridionali, contribuendo a un’atmosfera ovattata nelle prime ore del giorno.

Sul fronte delle temperature, il rialzo prosegue senza esitazioni, con valori che raggiungeranno i 20°C nei settori centro-occidentali, 19°C nelle aree sud-occidentali, 18°C nel nord-ovest e nel Campidano di Cagliari, 17°C nei settori nord-orientali e 16°C nelle restanti pianure. Un trend che segna un progressivo avvicinamento a condizioni climatiche più miti.

Per quanto riguarda i venti, la situazione cambia radicalmente rispetto ai giorni precedenti. Dopo le raffiche di scirocco, la giornata si presenterà decisamente più tranquilla, con solo una leggera brezza sparsa e nessun fenomeno rilevante in termini di intensità e persistenza.

Nel complesso, si prospetta un mercoledì senza particolari sorprese: qualche nuvola, nebbie al mattino, temperature in continua ascesa e un vento che, almeno per il momento, concede una pausa.

