Meteo Sardegna: scoppia l’instabilità, temporali intensi e fenomeni estremi in vista

Sulla Sardegna si stanno sviluppando diverse celle temporalesche, in linea con le previsioni. Al momento, i fenomeni più intensi interessano principalmente le aree interne dell’isola, ma nelle prossime ore non si escludono sconfinamenti verso i settori centro-orientali e nord-orientali. In alcuni casi, i temporali potrebbero essere accompagnati da locali grandinate, rendendo la situazione meteorologica particolarmente instabile. Nonostante la variabilità del tempo, le temperature si manterranno su valori piuttosto gradevoli. Le massime raggiungeranno i 20 gradi nel Campidano, mentre nei settori centro-occidentali e sud-occidentali si attesteranno attorno ai 19 gradi. Nelle aree nord-occidentali i valori saranno leggermente inferiori, con punte di 18 gradi, mentre lungo la fascia orientale dell’isola le temperature non supereranno i 16 gradi.

L’evoluzione delle prossime ore sarà determinante per comprendere l’intensità e la distribuzione dei fenomeni, che potrebbero proseguire con caratteristiche di variabilità su diverse aree della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

