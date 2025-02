Meteo Sardegna: verso un weekend di maltempo, in arrivo piogge e venti forti

MeteoWeb

La Sardegna continua a essere interessata da condizioni di pressione medio-alta che garantiscono un clima stabile e parzialmente soleggiato su gran parte del territorio. Tuttavia, questo scenario è destinato a mutare nel corso del fine settimana, quando un aumento dell’instabilità atmosferica sarà favorito dalla formazione di circolazioni depressionarie sul Mediterraneo. L’arrivo di una nuova perturbazione determinerà un peggioramento delle condizioni meteo già a partire da venerdì, con l’estensione di piogge diffuse su diverse aree dell’isola e un progressivo calo delle temperature.

L’evoluzione del sistema perturbato porterà un’ulteriore intensificazione del maltempo nella giornata di sabato, con rovesci più insistenti e localmente forti, specialmente sui settori orientali della regione, dove non si escludono fenomeni a carattere temporalesco. Il peggioramento sarà accompagnato da un aumento della ventilazione, con venti tesi e raffiche che potrebbero raggiungere i 70-80 km/h, rendendo il quadro meteorologico ancora più dinamico e potenzialmente impattante su alcune zone dell’isola.

Le attuali proiezioni indicano la possibilità di un miglioramento con l’inizio della nuova settimana, anche se l’evoluzione rimane ancora incerta e necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti. L’attenzione resta alta, soprattutto per l’intensità dei fenomeni previsti nella fase più attiva della perturbazione, che potrebbe determinare situazioni di criticità sulle aree maggiormente esposte alle precipitazioni e ai venti forti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

