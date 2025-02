Meteo shock: la sabbia dal Sahara lascerà il posto al grande freddo

MeteoWeb

La prima decade di febbraio si sta per rivelare particolarmente movimentata dal punto di vista meteorologico, con una combinazione di fenomeni che condizionerebbero il clima su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo. In questi giorni, nel frattempo, una perturbazione di origine nordafricana ha raggiunto l’Italia, portando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Le forti precipitazioni e i venti intensi stanno caratterizzando il quadro meteorologico del Sud, mentre il Centro-Nord gode ancora di una relativa stabilità, destinata però a durare poco.

A partire da martedì, infatti, lo scenario cambierà radicalmente con il graduale esaurimento del ciclone e l’ingresso di masse d’aria più fredde provenienti dall’Est Europa. Il calo termico sarà evidente già da metà settimana e interesserà l’intero Paese, con un impatto maggiore sulle regioni settentrionali, dove si tornerà a vivere condizioni tipicamente invernali. La dinamica che favorirà questa irruzione di freddo è legata all’espansione dell’alta pressione delle Azzorre verso il Nord Europa e la Scandinavia, un fenomeno che faciliterà un temporaneo collegamento con l’alta pressione russo-siberiana. Questo assetto barico contribuirà a un raffreddamento significativo sull’Europa orientale, spingendo parte di questa massa d’aria gelida anche verso l’Italia.

L’arrivo del freddo solleva interrogativi sulla possibilità di nevicate a bassa quota. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, l’aria fredda potrebbe aggirare l’arco alpino e penetrare sul Mar Ligure attraverso la Valle del Rodano, innescando la formazione di una depressione piuttosto incisiva. Questo sistema di bassa pressione, atteso tra il 7 e l’11 febbraio, potrebbe determinare un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche, con effetti particolarmente evidenti sulle regioni settentrionali e tirreniche. Il contemporaneo afflusso di aria fredda nei bassi strati della Val Padana renderà sempre più probabili nevicate a quote basse, con accumuli che potrebbero risultare significativi in alcune aree.

Le zone con maggiori probabilità di assistere a nevicate a bassa quota includono Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, le aree interne della Liguria, la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e parte del Veneto. Nel resto d’Italia, invece, la possibilità di neve risulta decisamente più remota, poiché le temperature non saranno sufficientemente basse e la presenza di venti meridionali mitigherà il freddo. La dinamica della ventilazione, infatti, sarà determinante per l’evoluzione del maltempo, soprattutto nelle aree in cui la depressione resterà attiva tra l’Alto Tirreno e il Mar Ligure.

Nonostante l’attenzione sia rivolta agli sviluppi della prima parte del mese, è importante considerare che febbraio è ancora lungo e potrebbe riservare nuove sorprese in termini di eventi invernali. Altre opportunità per nevicate a bassa quota potrebbero presentarsi nelle settimane successive, motivo per cui sarà fondamentale continuare a monitorare con attenzione l’evoluzione atmosferica. Le prossime emissioni dei modelli previsionali chiariranno ulteriormente se questa fase fredda sarà un episodio isolato o il preludio a un inverno ancora ricco di colpi di scena.

