Meteo Sicilia: aumento della nuvolosità e possibili piogge sparse

La Sicilia si appresta a vivere una settimana all’insegna di un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche. L’alta pressione, pur ancora presente, subirà un indebolimento parziale, consentendo l’ingresso di correnti più umide che determineranno un rapido aumento della nuvolosità su gran parte del territorio. L’Isola risentirà inoltre dell’influenza di masse d’aria fredda e umida in discesa dall’Europa nord-orientale, che renderanno il tempo più instabile, specialmente tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. In questo frangente, il settore orientale della Sicilia potrebbe essere interessato da precipitazioni sparse, generalmente deboli e irregolari, senza fenomeni particolarmente intensi.

Le temperature si manterranno su valori in linea con la media del periodo, con una leggera flessione nei giorni interessati dalle infiltrazioni umide. La ventilazione sarà moderata, con possibili rinforzi lungo le coste esposte, contribuendo a una sensazione di freddo. Complessivamente, il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra annuvolamenti più compatti e brevi schiarite, accompagnate da qualche pioggia intermittente nelle zone più esposte.

