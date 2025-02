Meteo Sicilia: weekend grigio, ma da lunedì piogge e rovesci intensi

MeteoWeb

La Sicilia è interessata dall’afflusso di correnti umide che determinano un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, senza tuttavia dare origine a fenomeni di rilievo. L’atmosfera si mantiene nel complesso stabile, con nubi diffuse che non portano precipitazioni significative. Anche nella giornata di domenica le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con un quadro in gran parte asciutto. Tuttavia, sui settori centro-occidentali della regione, non si esclude la possibilità di qualche breve e locale piovasco. Le temperature si manterranno senza variazioni rilevanti, restando in linea con le medie del periodo.

A partire da lunedì, la situazione subirà un cambiamento più deciso a causa dell’avvicinamento di una circolazione depressionaria. L’instabilità aumenterà progressivamente, portando un peggioramento del tempo con piogge e rovesci sparsi, che localmente potranno risultare intensi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

