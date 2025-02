Meteo Sicilia: nubi e qualche pioggia, ma nel weekend torna la stabilità

MeteoWeb

L’arrivo di infiltrazioni umide sta determinando condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso sulla Sicilia, senza tuttavia fenomeni rilevanti. Nei prossimi giorni la regione si troverà a metà tra l’influenza dell’anticiclone e l’arrivo di correnti fredde provenienti dall’Europa nord-orientale, creando un quadro meteorologico variabile. Alternanza tra annuvolamenti e schiarite caratterizzerà il tempo sull’isola, con una maggiore incertezza sui settori orientali, dove l’ingresso di aria più fredda e umida lungo il margine orientale dell’alta pressione potrebbe favorire qualche piovasco isolato. Nonostante questa lieve instabilità, le precipitazioni risulteranno sporadiche e di breve durata, lasciando spazio anche a momenti di cielo più aperto.

Nel corso del fine settimana, un temporaneo rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni più stabili e asciutte su tutto il territorio, favorendo un miglioramento del tempo con maggiori spazi soleggiati e un graduale allontanamento delle nubi residue.

