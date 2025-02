Meteo Sicilia: tempo stabile ma in arrivo una nuova fase di maltempo

MeteoWeb

L’alta pressione attualmente presente sulla Sicilia garantisce condizioni di stabilità e cieli prevalentemente soleggiati, con solo qualche nube innocua prevista in serata. Tuttavia, questo scenario è destinato a cambiare nei prossimi giorni con l’arrivo di una circolazione depressionaria che porterà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. A partire da lunedì, le prime piogge e rovesci si estenderanno sulla regione, con fenomeni che localmente potranno risultare intensi. L’instabilità raggiungerà il suo apice tra mercoledì e giovedì, quando si prevedono precipitazioni più diffuse e temporali sparsi. Successivamente, il tempo tenderà lentamente a migliorare, con un graduale ritorno a condizioni più stabili.

