Meteo Sicilia: in arrivo un forte passaggio temporalesco

Una fase di intenso maltempo interesserà la Sicilia nella giornata di domenica 9 febbraio, con un passaggio temporalesco che attraverserà l’isola da ovest verso est. Il sistema perturbato, caratterizzato da fenomeni localmente violenti, potrà generare nubifragi, raffiche di vento e, in alcune aree, anche grandinate. Le condizioni atmosferiche saranno particolarmente favorevoli allo sviluppo e alla persistenza dei temporali. Alla base di questa configurazione vi sarà una convergenza al suolo che, combinata con un massimo di divergenza in quota, favorirà la rigenerazione delle celle temporalesche sugli stessi territori, aumentando il rischio di precipitazioni abbondanti in tempi brevi.

L’ingresso della perturbazione avverrà già dalle prime ore di domenica mattina, colpendo inizialmente la Sicilia occidentale. Le prime piogge interesseranno il Trapanese, le zone interne del Palermitano e l’Agrigentino, con possibilità di rovesci intensi e accumuli significativi. Successivamente, nel corso della giornata, il fronte si sposterà verso est, coinvolgendo il Nisseno, l’Ennese e, nel pomeriggio, anche il Ragusano occidentale, il Catanese, il Siracusano e, probabilmente, il Messinese. Quest’ultima area, già duramente provata dalle abbondanti precipitazioni dei mesi scorsi, presenta un terreno ultrasaturo, aumentando il rischio di smottamenti e allagamenti.

Nonostante l’intensità del maltempo, le piogge in arrivo risulteranno fondamentali per il ripristino delle riserve idriche dell’isola. In molte zone della Sicilia occidentale, infatti, permane una situazione di deficit idrico, con diversi centri che stanno affrontando misure di razionamento dell’acqua. Le precipitazioni previste potrebbero quindi rivelarsi preziose per gli invasi della regione, contribuendo a mitigare l’emergenza idrica.

Nel frattempo, i dati pluviometrici raccolti nei mesi scorsi evidenziano accumuli straordinari in alcune aree della Sicilia orientale. Sui monti Peloritani, in alcune stazioni, è già caduta in soli quattro mesi la quantità di pioggia solitamente registrata in un anno. A Mandanici, ad esempio, sono stati misurati 108 mm di pioggia in sole 12 ore, un valore che testimonia l’intensità degli eventi meteorologici recenti.

