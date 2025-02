Meteo Sicilia: in arrivo un peggioramento del tempo con piogge e calo termico

MeteoWeb

La Sicilia si prepara a un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità già in corso. Attualmente, umide infiltrazioni stanno interessando l’isola, determinando cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, sebbene senza fenomeni significativi. Tuttavia, la situazione è destinata a evolversi nei prossimi giorni, con un peggioramento più marcato previsto entro il fine settimana. Le prime precipitazioni, ancora deboli e localizzate soprattutto sulle aree montuose, si manifesteranno già nella giornata di giovedì. Successivamente, a partire da venerdì, le piogge inizieranno a interessare con maggiore insistenza la fascia settentrionale della regione, per poi intensificarsi progressivamente ed estendersi a un’area più ampia entro la fine del weekend.

Questo peggioramento sarà accompagnato anche da un generale abbassamento delle temperature, segnando così un cambiamento più deciso rispetto al quadro meteorologico attuale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.