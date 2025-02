Meteo Sicilia: piogge e temporali fino a domani, migliora venerdì

MeteoWeb

Un rapido cedimento della pressione atmosferica sta favorendo l’afflusso di aria più umida e mite sulla Sicilia, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella seconda parte della giornata. Le prime avvisaglie del cambiamento si manifestano con un aumento della nuvolosità e rovesci sparsi, che nel corso delle ore si intensificheranno fino a generare acquazzoni e temporali, destinati ad attenuarsi in serata. L’instabilità raggiungerà il suo apice tra oggi e giovedì, estendendosi progressivamente a tutta la regione con fenomeni che, localmente, potranno risultare di forte intensità. Le precipitazioni interesseranno sia le aree costiere che quelle interne, con possibili accumuli significativi e temporanee criticità legate al maltempo.

A partire dalla giornata successiva, si prevede un graduale miglioramento della situazione atmosferica, con un ritorno a condizioni più stabili che si consoliderà nei giorni successivi. Nel frattempo, le temperature subiranno una lieve flessione, pur mantenendosi su valori generalmente miti per il periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.