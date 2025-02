Meteo Sicilia: l’alta pressione cede il passo, forti rovesci e temporali in settimana

MeteoWeb

La Sicilia si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, offrendo giornate luminose e miti, tipiche delle fasi di dominio anticiclonico. Tuttavia, questa situazione è destinata a cambiare con l’inizio della prossima settimana, quando una circolazione depressionaria determinerà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. A partire da lunedì, l’avanzata di un’area di bassa pressione porterà un aumento della nuvolosità, accompagnato dalle prime precipitazioni sparse. Con il passare delle ore, l’instabilità atmosferica si intensificherà, favorendo la formazione di rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Il culmine del maltempo è atteso tra mercoledì e giovedì, quando piogge più diffuse e persistenti interesseranno gran parte dell’isola, portando un significativo cambiamento rispetto alla fase stabile precedente.

Parallelamente all’intensificazione dei fenomeni, si assisterà a un graduale calo delle temperature, che segneranno un ritorno verso valori più consoni alla stagione. Successivamente, con l’allontanamento della depressione, il tempo tenderà lentamente a stabilizzarsi, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

