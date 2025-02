Meteo Sicilia: tregua temporanea, nuovo peggioramento con piogge e rovesci

MeteoWeb

L’alta pressione continua a rafforzarsi sulla Sicilia, garantendo ampie schiarite e condizioni di tempo stabile. Tuttavia, questa fase di tranquillità atmosferica è destinata a interrompersi nei prossimi giorni, con l’arrivo di una nuova circolazione depressionaria che porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo su tutta l’isola. L’instabilità aumenterà progressivamente, raggiungendo il suo apice tra mercoledì e giovedì, quando piogge e rovesci diffusi interesseranno l’intero territorio regionale. In alcune zone, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da un generale calo delle temperature, seppur contenuto.

Superata questa fase perturbata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con un graduale ritorno alla stabilità atmosferica.

