Meteo Sicilia: variabilità tra nubi e schiarite, con un weekend più stabile

L’ingresso di correnti fredde e umide sulla Sicilia sta determinando condizioni atmosferiche caratterizzate da cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, senza tuttavia generare fenomeni di rilievo. L’alta pressione, seppur presente, non riesce a garantire un’assoluta stabilità, lasciando spazio a infiltrazioni di aria più fresca di origine nord-orientale che contribuiscono alla persistenza della copertura nuvolosa. Nel corso dei prossimi giorni, il quadro meteorologico si manterrà variabile, con alternanza tra annuvolamenti e schiarite. Le nubi risulteranno più compatte e diffuse nella giornata di giovedì, quando si prevede la maggiore insistenza della nuvolosità su diverse zone dell’Isola. Le precipitazioni, seppur sporadiche e irregolari, saranno più probabili lungo i settori orientali, interessando a intermittenza queste aree fino alla giornata del 19 febbraio.

A partire dal fine settimana, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Questo favorirà un tempo più stabile e asciutto, con cieli che vedranno un aumento delle schiarite e temperature senza variazioni significative. L’andamento meteorologico rimarrà comunque soggetto a rapide evoluzioni, con possibili nuovi cambiamenti nei giorni successivi.

