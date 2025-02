Meteo Sicilia: breve tregua dal maltempo, ma il weekend riporta la pioggia

MeteoWeb

La Sicilia si avvia verso un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo una giornata caratterizzata da deboli piogge nelle ore mattutine. La circolazione depressionaria responsabile delle precipitazioni si sta progressivamente allontanando, permettendo l’ingresso di correnti più secche che favoriranno un graduale rasserenamento del cielo a partire dalla serata. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata. Nel corso del fine settimana, un nuovo peggioramento interesserà l’isola, con condizioni di instabilità previste per entrambe le giornate. Le precipitazioni saranno più diffuse nella giornata di domenica, quando rovesci e locali temporali potrebbero coinvolgere diverse aree della regione.

Il primo weekend di marzo si preannuncia quindi all’insegna della variabilità, con gli ombrelli che torneranno a essere indispensabili.

