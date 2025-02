Meteo Sicilia: weekend tra sole e nubi, poi cambia tutto con piogge e vento

MeteoWeb

La Sicilia sta vivendo una fase meteorologica caratterizzata dalla presenza di infiltrazioni umide che contribuiscono a mantenere cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Nonostante ciò, al momento non si registrano fenomeni di rilievo, con condizioni generalmente asciutte su tutta l’Isola. Nei prossimi giorni, la situazione resterà sostanzialmente stabile, con un’alternanza tra passaggi nuvolosi e ampie schiarite che garantiranno anche momenti di sole. Qualche breve e isolato piovasco potrebbe manifestarsi nelle zone interne, ma senza impatti significativi sul quadro generale. Il clima si manterrà dunque relativamente tranquillo, senza particolari variazioni nelle temperature o nei venti.

L’inizio della prossima settimana, invece, potrebbe segnare un netto cambiamento con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento più deciso. Le piogge torneranno a interessare diverse aree della regione, accompagnate da un’intensificazione dei venti, che soffieranno tesi su gran parte del territorio siciliano. Questo scenario lascia presagire una fase più dinamica e instabile, che potrebbe influenzare il tempo per diversi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.