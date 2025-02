Meteo, le temperature minime di oggi: -3°C a Roccaraso

MeteoWeb

Un vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Africa, si avvicina alla Penisola, determinando un pesante peggioramento. Di seguito le temperature minime registrate oggi, 1° febbraio 2025, in alcune località italiane.

Le temperature minime di oggi 1° febbraio 2025

-3°C a Roccaraso

a Roccaraso 0°C a Frosinone, Avellino, Benevento, L’Aquila

a Frosinone, Avellino, Benevento, L’Aquila +1°C a

a +2°C a Bolzano

a Bolzano +3°C a Trento, Arezzo, Perugia

a Trento, Arezzo, Perugia +4°C a Varese, Terni, Viterbo, Pescara, Barletta, Cosenza

a Varese, Terni, Viterbo, Pescara, Barletta, Cosenza +5°C a Torino, Biella, Latina, Campobasso, Macerata, Chieti, Enna

a Torino, Biella, Latina, Campobasso, Macerata, Chieti, Enna +6°C a Milano, Monza, Bergamo, Vercelli, Asti, Alessandria, Novara, Vicenza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Pesaro, Termoli, Bari, Brindisi

a Milano, Monza, Bergamo, Vercelli, Asti, Alessandria, Novara, Vicenza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Pesaro, Termoli, Bari, Brindisi +7°C a Roma, Padova, Treviso, Udine, Pordenone, Bologna, Ferrara, Forlì, Siena, Ancona, Bisceglie, Taranto, Catania, Palermo

a Roma, Padova, Treviso, Udine, Pordenone, Bologna, Ferrara, Forlì, Siena, Ancona, Bisceglie, Taranto, Catania, Palermo +8°C a Verona, Venezia, Trieste, Genova, Savona, Rimini, Firenze, Pisa, Prato, Fermo, Siracusa, Caltanissetta, Oristano, Sassari

a Verona, Venezia, Trieste, Genova, Savona, Rimini, Firenze, Pisa, Prato, Fermo, Siracusa, Caltanissetta, Oristano, Sassari +9°C a La Spezia, Lecce, Catanzaro, Cagliari

a La Spezia, Lecce, Catanzaro, Cagliari +10°C ad Imperia, Gela

ad Imperia, Gela +12°C ad Agrigento

ad Agrigento +13°C a Pantelleria

a Pantelleria +14°C a Messina

a Messina +16°C a Lampedusa

