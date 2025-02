Meteo Trentino, caduti fino a 30cm di neve oltre 800 metri

MeteoWeb

Meteotrentino comunica che oltre 800-1000 metri circa sono finora caduti mediamente 10-30cm di neve con i quantitativi maggiori alle quote più alte dei settori occidentali. Nelle ultime ore, specie a sud, le temperature sono gradualmente aumentate in montagna ed attualmente risultano negative oltre i 1500 metri circa mentre risultano prossime o poco superiori a 0°C a quote inferiori. Nelle prossime ore, sono previste precipitazioni deboli o moderate diffuse; la quota neve, specie a sud, tenderà ad aumentare fino a 1300-1500 metri circa, ma neve o neve mista a pioggia potrà continuare a cadere localmente anche più in basso soprattutto a nord, nelle valli più chiuse, meno ventilate e durante le fasi più intense.

Dal pomeriggio, è previsto l’attenuarsi dei flussi meridionali in quota, le precipitazioni diventeranno quindi progressivamente meno intense e meno diffuse, per poi cessare ovunque in serata. Entro il primo pomeriggio-sera di oggi oltre i 1200-1500 metri circa potranno cadere altri 5-15cm o più di neve, mentre quantitativi inferiori sono localmente possibili a quote inferiori.

Lunedì 10 febbraio, sono previste schiarite con temperature massime in aumento, mentre da martedì saranno possibili deboli precipitazioni nevose oltre 800-1000 metri circa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.