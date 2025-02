Meteo Trentino, gennaio caldo con precipitazioni abbondanti

MeteoWeb

Gennaio 2025 è stato caratterizzato da temperature e precipitazioni superiori alla media in Trentino. Lo rileva l’analisi mensile di Meteotrentino. In particolare tra lunedì 27 e martedì 28, il passaggio di una perturbazione ha determinato precipitazioni diffuse, a tratti persistenti, e che, nella mattinata di martedì 28, sono risultate localmente a carattere temporalesco. La quota neve, durante la fase più intensa, è risultata mediamente oltre i 2000 – 2200 metri. Martedì 28, a Trento Laste, in un solo giorno, è piovuto più di quanto piove mediamente nell’intero mese di gennaio; nella medesima giornata le precipitazioni hanno localmente assunto carattere temporalesco e sono state rilevate 36 fulminazioni nube – terra.

Stazione di Trento Laste

La temperatura media mensile di gennaio è stata di +4,0°C, superiore di ben 2,6°C agli 1,4°C della media storica: è il settimo valore più alto di tutta la serie, dove il valore più elevato è nel 1974 con 5,5°C. La temperatura massima del mese, pari a +14,7°C, è stata toccata il giorno 28 e risulta superiore di +3,6°C rispetto alla media delle massime, che è di +11,1°C. La minima assoluta del mese, -3,2°C, è stata registrata il 14 e 15 gennaio e risulta superiore di 3,9°C rispetto alla media delle minime, che è di -7,1°C. In quasi tutto il mese i valori di minima e massima giornaliera si sono mantenuti superiori ai rispettivi valori medi storici.

Nel mese di gennaio 2025, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 114,2mm: in media in gennaio il valore cumulato è pari a 43,6mm. Era dal 2014 che non si registrava un gennaio così piovoso. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1 mm, è pari a 8, a fronte di un valore medio di 4.

Stazioni meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

Nelle stazioni analizzate il mese di gennaio 2025 è risultato con precipitazioni superiori alla media storica, tranne a Cavalese. Per quanto riguarda le temperature, in tutte le stazioni si è misurata una temperatura media superiore a quella storica: da segnalare il sesto valore più alto mai registrato per la stazione di Rovereto e il settimo a Tione, conclude l’analisi di Meteotrentino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.