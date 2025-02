Meteo Umbria: in arrivo tre giorni di tempo instabile con neve in montagna

MeteoWeb

L’Umbria si prepara a un periodo di condizioni meteorologiche instabili, con il ritorno delle precipitazioni e della neve in Appennino. Già nella mattinata odierna, le prime nubi hanno attraversato la regione, portando piogge sparse e nevicate a partire dai 1400 metri di quota, con possibilità di fiocchi anche a quote leggermente inferiori. Nei prossimi giorni, due perturbazioni influenzeranno il tempo sul territorio. La prima, di intensità più moderata, transiterà tra oggi e domani, mentre la seconda, più significativa, è attesa tra la notte di giovedì e la mattinata di venerdì. Quest’ultima porterà rovesci diffusi su tutta la regione, con un abbassamento della quota neve che, nel pomeriggio di venerdì, potrebbe raggiungere i 1000 metri, con la possibilità di qualche episodio nevoso anche nei fondovalle appenninici.

Nonostante il peggioramento delle condizioni atmosferiche, i modelli meteorologici attuali escludono l’arrivo di un’ondata di freddo sull’Italia almeno fino alla metà della prossima settimana. In Umbria, le temperature subiranno un calo progressivo, con un ritorno ai valori medi stagionali previsto per venerdì 14.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.