Meteo Umbria: alta pressione in aumento, nubi basse e pochi fenomeni di rilievo

L’alta pressione si consolida progressivamente sull’Umbria, determinando un graduale dissolvimento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Con il passare delle ore, il cielo tenderà a schiarirsi sempre più, fino a risultare sereno o poco nuvoloso in serata. La settimana sarà caratterizzata dall’influenza di un anticiclone subtropicale in lieve intensificazione, garantendo condizioni prevalentemente stabili su tutto il territorio. Tuttavia, la presenza di correnti umide nei bassi strati favorirà la formazione di nubi basse diffuse, che si manterranno persistenti per buona parte del periodo. Nonostante ciò, le precipitazioni saranno scarse e limitate a qualche piovasco sporadico, di debole intensità e distribuito in modo irregolare.

I venti soffieranno con debole intensità, variando di direzione senza un regime dominante. Questo contesto meteorologico garantirà una fase tranquilla sotto il profilo atmosferico, con temperature in linea con le medie stagionali e un clima generalmente mite durante le ore diurne.

L’evoluzione attesa nei prossimi giorni suggerisce il mantenimento di questo scenario, con nubi basse ancora protagoniste e solo occasionali schiarite. L’assenza di significativi sistemi perturbati permetterà di godere di un periodo sostanzialmente stabile, sebbene con una certa variabilità legata alle condizioni umide nei bassi strati.

