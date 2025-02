Meteo Umbria: il maltempo bussa alla porta, attesa una fase piovosa

MeteoWeb

Il mese di febbraio si avvia alla conclusione con un contesto meteorologico instabile in Umbria, caratterizzato da un progressivo aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse, accompagnate da temperature superiori alle medie stagionali. Durante la notte, il cielo coperto ha contribuito a mantenere valori minimi più elevati sui settori occidentali, mentre nelle aree sud-orientali, in particolare nella Valnerina e sugli altopiani appenninici, si sono registrate gelate e brinate.

Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa è in aumento, e per la serata il cielo risulterà nuvoloso su tutto il territorio. Sulle zone settentrionali e occidentali sarà possibile qualche debole pioviggine, fenomeno che potrebbe ripetersi sia oggi, sabato 22 febbraio, che domani. Un cambiamento più marcato è atteso da lunedì, quando l’avvicinamento di una perturbazione atlantica darà il via a una fase più piovosa, che potrebbe protrarsi a fasi alterne fino ai primi giorni di marzo, un’evoluzione che sarà oggetto di ulteriori monitoraggi nei prossimi giorni.

Le temperature rimarranno su valori miti, con una quota neve piuttosto alta che, almeno nella fase iniziale, si limiterà alle cime più elevate dei Monti Sibillini. Le precipitazioni risultano comunque preziose in questa fase dell’anno per contribuire al ripristino delle riserve idriche. Sul fronte dei venti, è previsto un rinforzo dai quadranti meridionali a partire da domani pomeriggio, favorendo ulteriormente il richiamo di aria umida sulla regione.

