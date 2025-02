Meteo Umbria: brinate e gelate al mattino, ma il caldo anomalo è in agguato

MeteoWeb

L’Umbria si appresta a vivere un periodo di stabilità atmosferica caratterizzato da cieli sereni e assenza di precipitazioni, mentre l’influenza di un’ampia area di aria fredda sull’Europa orientale continuerà a far sentire i suoi effetti, almeno per qualche giorno. Questo scenario favorirà condizioni di tempo asciutto, con temperature minime ancora particolarmente rigide durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le pianure e le valli della regione saranno interessate da diffuse gelate e brinate, con valori termici che, nelle ore più fredde, si porteranno diversi gradi al di sotto dello zero, come già osservato nelle notti precedenti.

Nonostante le temperature minime invernali, i valori massimi rimarranno inizialmente in linea con le medie stagionali, offrendo un clima più gradevole durante il giorno grazie al soleggiamento. Tuttavia, a partire dalla seconda metà della settimana, è previsto un progressivo aumento delle temperature massime. Questa evoluzione sarà determinata dall’espansione di un’area anticiclonica di origine nordafricana, che interesserà gradualmente l’Italia, portando un deciso rialzo dello zero termico in quota, che potrebbe superare abbondantemente i 2500 metri. Un cambiamento che merita attenzione e che nei prossimi giorni potrebbe diventare più marcato, rendendo il contesto climatico nettamente più mite rispetto a quello attuale.

Nel frattempo, l’assenza di nuove precipitazioni contraddistinguerà l’intero arco della settimana. Un dato significativo, soprattutto considerando che le piogge e le nevicate registrate tra giovedì e venerdì hanno rappresentato un vero e proprio sollievo per il territorio umbro. Le recenti precipitazioni hanno infatti contribuito a restituire umidità ai suoli e a rimpinguare le falde acquifere, mentre il ritorno della neve sulle montagne ha fornito una risorsa importante per i bacini idrici della regione.

