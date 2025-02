Meteo Umbria: clima mite ancora per giorni, peggioramento nel weekend

MeteoWeb

L’Umbria continua a vivere un periodo di stabilità atmosferica, con temperature massime superiori alla media stagionale. Nonostante la presenza di correnti nord-orientali, che solitamente portano freddo invernale in questa fase dell’anno, l’aria più mite caratterizzerà ancora le prossime giornate, con un ulteriore rialzo delle temperature massime.

A partire dalla prossima notte, la progressiva attenuazione del vento di grecale favorirà la formazione di brinate e gelate nelle aree di pianura e nelle valli, un fenomeno tipico della prima decade di febbraio. Questo scenario si ripeterà anche nella mattina di giovedì, mantenendo una situazione di normalità climatica per la stagione.

Nei giorni successivi, l’evoluzione meteorologica sarà influenzata dalla formazione di un robusto anticiclone sulla penisola Scandinava e sulla Russia settentrionale. Questo determinerà un afflusso di correnti nord-orientali, che, in un contesto climatico differente, avrebbero potuto portare un’ondata di freddo intenso sull’Italia. Tuttavia, l’assenza di un’adeguata riserva di aria gelida sull’Europa orientale limiterà il raffreddamento, generando piuttosto una fase di instabilità atmosferica senza un significativo calo delle temperature.

Le anomalie termiche previste nei prossimi giorni mostrano un quadro piuttosto contrastante: mentre la Francia, la Spagna, il Nord Africa, l’Egeo e la Turchia registreranno temperature inferiori alla media, la Russia sarà caratterizzata da un’anomalia termica positiva marcata. Questo assetto barico inciderà anche sul tempo in Umbria, che subirà una graduale variazione nel fine settimana.

Dopo due ulteriori giornate di stabilità, con mattinate fredde e possibili gelate, da venerdì si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità. Sabato il cielo si presenterà più coperto, con precipitazioni sparse che contribuiranno a un calo delle temperature, riportandole in linea con le medie del periodo. Questo scenario instabile potrebbe protrarsi anche nei primi giorni della prossima settimana, mantenendo un contesto termico senza eccessi, ma con la possibilità di ulteriori precipitazioni a fasi alterne.

