Meteo Umbria: ennesima occasione mancata per le precipitazioni, l’Appennino resta a guardare

L’inverno prosegue senza particolari scossoni in Umbria, con un quadro meteorologico che si ripete ormai con costanza. La mattinata odierna ha visto la presenza di brinate e gelate, fenomeni del tutto normali per il periodo, ma ancora una volta la regione si trova ai margini dell’ondata di maltempo in arrivo.

Una nuova depressione atlantica si sta infatti avvicinando al Mediterraneo occidentale, determinando un peggioramento delle condizioni meteo su diverse aree del Paese. Le regioni più coinvolte saranno il Nord-Ovest, la Liguria, la Toscana e la Sardegna, con estensione dei fenomeni anche alle zone tirreniche del Centro-Sud. Tuttavia, la traiettoria della perturbazione seguirà ancora una volta un percorso consolidato che la spingerà direttamente verso le regioni meridionali, senza traslare verso est. Questo significa che l’Umbria, come già accaduto nei precedenti episodi perturbati, rimarrà sostanzialmente esclusa dalle precipitazioni più significative.

Le piogge raggiungeranno probabilmente il confine tra Toscana e Umbria e, a seconda dell’evoluzione, potranno estendersi marginalmente alle aree occidentali della regione. I principali modelli previsionali non concordano completamente sulla distribuzione delle precipitazioni: alcune proiezioni indicano accumuli tra 5 e 6 mm fino al Perugino, mentre altre lasciano presagire un totale assenza di fenomeni. Se qualche pioggia riuscirà a spingersi verso l’Umbria, le zone più esposte saranno l’Orvietano, il Trasimeno e l’Alto Tevere, ma con fenomeni generalmente deboli e irregolari.

L’unico aspetto di rilievo sarà il calo delle temperature massime, che si riporteranno nelle medie stagionali, dopo un periodo caratterizzato da valori sopra la norma. I venti, inoltre, tenderanno a disporsi dai quadranti nord-orientali, con un moderato grecale che soffierà fino a domenica, per poi attenuarsi gradualmente all’inizio della prossima settimana.

Ancora una volta, quindi, l’Appennino umbro rimarrà ai margini della dinamicità atmosferica che sta interessando altre parti d’Italia. Un inverno che, finora, ha concesso solo sporadici episodi di freddo, senza veri e propri impulsi perturbati in grado di garantire accumuli di neve significativi sulle montagne della regione.

