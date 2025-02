Meteo Umbria: protagonista il mite flusso zonale atlantico

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, il flusso zonale atlantico diventerà protagonista della circolazione atmosferica sull’Umbria, determinando un progressivo rialzo delle temperature e ponendo fine all’ondata di freddo che ha caratterizzato l’Europa orientale. Questo cambiamento non implica necessariamente condizioni di stabilità e cielo sereno, ma piuttosto un contesto meteorologico più dinamico, con alternanza tra giornate miti e fasi di instabilità. Le temperature, in particolare, subiranno un aumento sensibile nella seconda parte della settimana, portando un clima più vicino a quello primaverile. Tuttavia, non mancheranno episodi di nuvolosità e possibili precipitazioni, che si alterneranno a momenti più gradevoli.

Nonostante il rialzo termico generale, le prime ore del mattino continueranno a essere caratterizzate da temperature basse, con la possibilità di brinate. Tuttavia, il vento e la copertura nuvolosa, come accaduto nella notte appena trascorsa, potrebbero limitare il calo termico notturno.

In sintesi, il meteo sull’Umbria nei prossimi giorni sarà contraddistinto da un progressivo aumento delle temperature, con condizioni variabili e momenti di instabilità che si alterneranno a fasi più miti e piacevoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.