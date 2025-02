Meteo Umbria: gelo mattutino e massime anomale

MeteoWeb

L’Umbria si è svegliata questa mattina sotto un clima decisamente rigido, con temperature minime scese ben al di sotto dello zero in diverse località. Il vento, che ha continuato a soffiare fino a tarda notte in alcune zone, ha influenzato la distribuzione del freddo, determinando variazioni anche significative tra aree geograficamente vicine. La situazione termica più estrema è stata registrata a Castelluccio, dove la colonnina di mercurio ha sfiorato i -10°C, mentre a Norcia e Cascia si sono toccati rispettivamente i -7°C e i -6°C.

Le condizioni attuali, caratterizzate da una progressiva attenuazione del vento, potrebbero favorire un ulteriore calo delle temperature minime nella prossima notte, con un raffreddamento ancora più diffuso rispetto a quanto osservato oggi. Tuttavia, nonostante il gelo mattutino, la giornata di mercoledì 5 febbraio sarà contraddistinta da valori massimi ben al di sopra delle medie stagionali, un contrasto termico significativo che riflette la variabilità atmosferica di questo periodo.

Nei prossimi giorni, lo scenario meteorologico subirà una graduale evoluzione. A partire da venerdì 7 febbraio, un aumento della copertura nuvolosa anticiperà un peggioramento più consistente, che potrebbe tradursi in precipitazioni sparse dalla seconda parte di sabato 8 e nella notte successiva. Tuttavia, l’esatta distribuzione e l’intensità dei fenomeni risultano ancora di difficile previsione. Saranno necessari ulteriori aggiornamenti per comprendere meglio l’evoluzione del quadro meteorologico e gli eventuali effetti sul territorio.

