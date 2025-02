Meteo Umbria: ultimi strascichi di instabilità prima del dominio anticiclonico

MeteoWeb

L’evoluzione meteorologica sull’Umbria vede il progressivo allontanamento della circolazione depressionaria che, nelle prime ore del mattino, ha ancora determinato una lieve instabilità atmosferica. Con il passare delle ore, il miglioramento si fa più evidente grazie all’ingresso di aria più secca che contribuisce a favorire schiarite, seppur ancora parziali. L’aumento della pressione segna il ritorno di condizioni prevalentemente asciutte, con cieli che si presenteranno irregolarmente nuvolosi o localmente coperti su tutto il territorio regionale. Le temperature massime si attestano tra i 13 e i 16 gradi, mentre i valori minimi risultano in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti, segno di un’attenuazione delle escursioni termiche notturne.

Con l’inizio della nuova settimana, l’anticiclone si rafforza ulteriormente sulla regione, consolidando un quadro meteorologico stabile e asciutto. Lunedì sarà caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso, con un clima complessivamente gradevole per il periodo. Le temperature non subiranno variazioni significative, con massime comprese tra i 13 e i 16 gradi e valori notturni in lieve ripresa.

