Meteo Umbria: maltempo e instabilità, settimana perturbata sulla regione

Una circolazione di aria umida interesserà l’Umbria, determinando condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per gran parte della giornata, con solo parziali schiarite nelle ore pomeridiane. Il quadro meteorologico della settimana sarà dominato da un’evidente instabilità, con precipitazioni che colpiranno a più riprese soprattutto la Toscana, dove le piogge risulteranno più insistenti e localmente intense. Non si escludono episodi di rovesci o temporali, in particolare tra mercoledì e giovedì, quando l’attività perturbata potrebbe raggiungere il suo apice.

Anche l’Umbria e il Lazio saranno interessati da precipitazioni, seppur con carattere più intermittente rispetto alla Toscana. L’evoluzione meteo potrebbe riservare un ulteriore cambiamento nella giornata di venerdì 14 febbraio, quando una possibile incursione di aria fredda di origine artica potrebbe determinare un calo delle temperature, favorendo il ritorno della neve fino a quote di alta collina nelle regioni centrali. In particolare, i settori appenninici di Toscana, Umbria e alto Lazio potrebbero vedere nevicate entro la serata, ma la previsione necessita ancora di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

L’andamento meteorologico della settimana sarà dunque caratterizzato da fasi perturbate alternate a momentanee pause asciutte, in un contesto di forte variabilità atmosferica. La situazione resta in continua evoluzione, con la possibilità di nuovi impulsi instabili e un clima tipicamente invernale.

