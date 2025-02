Meteo Umbria: migliora il tempo, alta pressione in arrivo

MeteoWeb

Dopo una fase di maltempo caratterizzata da nevicate sopra gli 800 metri nelle aree dell’Eugubino-Gualdese, sulla montagna folignate e nei Sibillini – dove si sono registrate tormente di neve a Castelluccio di Norcia – il quadro meteorologico sull’Umbria è in progressivo miglioramento. La presenza di un forte vento di grecale, con raffiche superiori agli 80 km/h, ha accentuato il fenomeno dello stau lungo la dorsale appenninica, ma con il graduale calo dell’intensità del vento si attende un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nelle prossime ore, il rapido diradamento della nuvolosità, in particolare sulle aree centro-occidentali, favorirà un abbassamento delle temperature notturne, con la possibile formazione di brinate e gelate, specialmente nelle zone più esposte. Tuttavia, il cambiamento più significativo arriverà a partire da domenica 16 febbraio, quando un’area di alta pressione tenderà a stabilizzarsi sull’Italia, determinando condizioni di tempo più stabile per diversi giorni.

L’afflusso di aria fredda verrà progressivamente confinato verso l’Europa orientale, lasciando spazio a un graduale aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Nel corso della prossima settimana, questo incremento termico potrebbe risultare particolarmente marcato, con lo zero termico che sulle Alpi potrebbe raggiungere i 3000 metri.

