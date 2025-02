Meteo Umbria: nebbia protagonista, ma piogge dalla prossima settimana

MeteoWeb

La regione Umbria si è svegliata sotto una fitta coltre di nebbia, che domina le pianure e le valli, creando un’atmosfera tipicamente invernale. Le temperature si mantengono basse nelle zone più basse, mentre in collina e in montagna si registra un progressivo aumento termico, preludio di un cambiamento meteorologico imminente. A partire da domani, le nebbie persisteranno nelle pianure nelle prime ore della giornata, ma l’arrivo di correnti meridionali più umide contribuirà a mantenere i cieli grigi per un periodo prolungato. Questo fenomeno è legato all’avvicinamento del flusso atlantico, che, a partire da martedì, inizierà a influenzare il tempo sulla regione. L’aumento della pressione sulle Azzorre favorirà un’ondulazione delle correnti zonali, determinando un progressivo peggioramento con le prime piogge sparse.

Nel corso della settimana, le precipitazioni tenderanno a intensificarsi, segnando una fase meteorologica caratterizzata da instabilità diffusa e piogge persistenti. Le temperature, inizialmente miti e con valori primaverili soprattutto nelle zone montane, torneranno su livelli più consoni alla stagione solo nella seconda parte della settimana.

Il contesto meteorologico che si delinea per i prossimi giorni lascia presagire una fase piovosa che potrebbe prolungarsi nel tempo, influenzando sensibilmente il clima dell’Umbria.

