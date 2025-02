Meteo Umbria: correnti da est in arrivo, nebbie diradate e qualità dell’aria in miglioramento

MeteoWeb

L’Umbria si è svegliata questa mattina avvolta da una fitta coltre di nebbia che ha interessato gran parte delle pianure, determinando una riduzione della visibilità e una sensibile diminuzione delle temperature minime. Tuttavia, le gelate si sono manifestate prevalentemente nelle zone appenniniche, dove l’assenza della nebbia ha favorito un maggiore raffreddamento notturno. Con il passare delle ore, la situazione atmosferica è destinata a evolversi grazie all’arrivo di correnti orientali che inizieranno a interessare la regione, favorendo un progressivo miglioramento della qualità dell’aria, anche nei bassi strati.

Queste correnti, trasportate da un’area di bassa pressione posizionata più a sud, influenzeranno il quadro meteorologico senza apportare un calo termico significativo nella prima parte della settimana. Almeno fino a lunedì, infatti, il flusso d’aria in arrivo non presenterà caratteristiche particolarmente fredde per il periodo, mantenendo un contesto climatico relativamente stabile. Con l’allontanamento della depressione verso l’Egeo a partire da martedì, la regione potrebbe sperimentare condizioni di maggiore stabilità, con una progressiva attenuazione dei venti e l’instaurarsi di un regime di tempo più tranquillo.

L’eventuale cessazione della ventilazione favorirebbe la formazione di gelate nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, specialmente nelle pianure e nelle valli umbre, dove l’aria fredda tenderà ad accumularsi nei bassi strati. Questo scenario, tuttavia, non sembra accompagnato da precipitazioni significative almeno per l’intera settimana entrante, lasciando presagire una fase caratterizzata da tempo asciutto e piuttosto stabile. L’evoluzione atmosferica sarà comunque da monitorare nei prossimi giorni, per valutare eventuali aggiornamenti nei modelli previsionali che potrebbero introdurre cambiamenti nell’assetto meteorologico regionale.

