Meteo Umbria: deboli precipitazioni e neve in alta collina

L’aria fredda di origine continentale, che sta caratterizzando l’Europa orientale, lambisce anche l’Umbria, seppur in modo marginale, contribuendo a mantenere condizioni meteorologiche instabili. L’interazione tra le correnti umide occidentali e l’aria più fredda presente nei bassi strati ha favorito la formazione di una copertura nuvolosa estesa, che sta determinando precipitazioni sparse e generalmente di debole intensità. In particolare, le temperature rigide favoriscono la comparsa di neve a partire dai 700-800 metri di quota, con accumuli modesti. Nel corso del pomeriggio, la quota neve potrebbe subire un lieve rialzo, ma senza variazioni significative nel quadro complessivo. Il freddo di queste ore potrebbe rendere la giornata odierna una delle più rigide dell’intero mese di febbraio, prima di un graduale cambio di scenario atteso nei prossimi giorni.

A partire da domani, infatti, si prevede un aumento progressivo delle temperature in quota, un trend che proseguirà anche nella prossima settimana grazie all’instaurarsi di un campo di alta pressione. Questa evoluzione determinerà una modifica della circolazione atmosferica, portando alla cessazione dei venti di grecale entro venerdì e favorendo un generale rialzo termico anche nei bassi strati. Il tempo si manterrà stabile, seppur con il possibile transito di qualche annuvolamento passeggero.

