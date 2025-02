Meteo Umbria: gelo mattutino, nubi e piogge localizzate

MeteoWeb

L’Umbria si è svegliata con un’atmosfera tipicamente invernale, caratterizzata da gelate e brinate diffuse su gran parte del territorio. Il freddo della notte ha lasciato il segno, ma nel corso della mattinata il cielo ha iniziato a coprirsi progressivamente, con nubi in arrivo da sud che si stanno concentrando soprattutto sulle zone occidentali della regione. La configurazione meteorologica appare simile a quella dello scorso venerdì 31 gennaio, quando un minimo depressionario si è mosso lungo il Mar Tirreno con un andamento nord-sud, determinando precipitazioni limitate alle aree più occidentali dell’Umbria. Anche in questa occasione, le piogge sembrano destinate a interessare principalmente queste zone, pur non escludendo possibili episodi più a est. Tuttavia, eventuali fenomeni saranno di breve durata e dovrebbero esaurirsi entro la mezzanotte, lasciando spazio a un quadro più variabile nella giornata di domenica 9 febbraio.

Il weekend si prospetta quindi instabile ma senza fenomeni di rilievo, con la possibilità di qualche sporadico piovasco. Le temperature, dopo il calo registrato oggi, torneranno a salire leggermente nella giornata di domenica, garantendo un clima più mite nonostante la persistenza di una certa variabilità atmosferica.

