Meteo Umbria: nuvole in ritirata, sole sempre più protagonista

MeteoWeb

L’alta pressione continua a rafforzarsi sull’Umbria, favorendo un graduale diradamento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le schiarite diventeranno sempre più ampie fino a determinare condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Questa evoluzione segna l’inizio di una fase di generale miglioramento, favorita dall’afflusso di aria più secca proveniente dai Balcani.

Nei giorni successivi, il contesto meteorologico sarà caratterizzato da maggiore stabilità, con condizioni sempre più asciutte su gran parte del territorio. Tuttavia, la presenza di un vortice depressionario posizionato sul basso Tirreno potrebbe ancora generare episodi di modesta instabilità, seppur circoscritti e di breve durata.

Per quanto riguarda le tendenze a lungo termine, al momento non si prevedono irruzioni di freddo particolarmente intense. Un calo delle temperature è atteso intorno al 7-8 febbraio, ma senza segnali di un’ondata gelida significativa. L’evoluzione della situazione sarà comunque monitorata per valutare eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.