Meteo Umbria: peggioramento in arrivo, temperature in calo da mercoledì

Nei prossimi giorni, le condizioni meteorologiche sull’Umbria subiranno un progressivo peggioramento a causa di un’ondulazione del flusso occidentale, che determinerà una riduzione della pressione atmosferica sul Mediterraneo occidentale. Questo scenario favorirà l’ingresso di nubi e precipitazioni diffuse sulla regione. Lunedì sarà caratterizzato da piogge deboli ed estese, mentre martedì i fenomeni assumeranno un carattere più irregolare, con rovesci sparsi. Il peggioramento raggiungerà il suo apice nella giornata di mercoledì, quando si prevedono precipitazioni più intense e un deciso calo delle temperature, che torneranno a valori in linea con le medie stagionali. In montagna, la quota neve si attesterà intorno ai 1200-1400 metri, determinando accumuli nelle zone più alte dell’Appennino umbro-marchigiano.

A partire da giovedì, il progressivo allontanamento del minimo depressionario verso sud-ovest dovrebbe portare un miglioramento generale del tempo, con una diminuzione delle temperature minime, mentre le massime torneranno gradualmente a salire. Tuttavia, l’evoluzione del quadro meteorologico sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni per fornire aggiornamenti più precisi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

