Meteo Umbria: piogge abbondanti e temporali in arrivo

Le precipitazioni delle ultime ore hanno interessato diverse aree dell’Umbria, portando piogge abbondanti in alcune zone, un evento significativo in un inverno che si avvia alla sua conclusione senza aver mai mostrato il suo vero volto. Con l’inizio della primavera meteorologica ormai imminente, previsto per sabato 1° marzo, il quadro termico rimane sopra la media, ma nelle prossime ore si assisterà a un’evoluzione dinamica delle condizioni atmosferiche.

Nella notte appena trascorsa, le correnti si sono disposte dai quadranti sud-occidentali, determinando un’estensione delle precipitazioni anche sulle zone meridionali della regione. La giornata odierna proseguirà con fenomeni sparsi, ma dal tardo pomeriggio-sera si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni, che nella notte potranno assumere carattere temporalesco. Le temperature, in risposta a questa fase instabile, tenderanno a riportarsi in linea con le medie del periodo, mentre sui rilievi appenninici torneranno le nevicate, con quota neve in calo fino ai 1200 metri.

A partire da domani, mercoledì 26 febbraio, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con le prime schiarite già dalla tarda mattinata in alcune zone, anche se nel pomeriggio non saranno da escludere residui rovesci, accompagnati da nevicate sui rilievi montuosi al di sopra dei 1200 metri. Per giovedì 27 febbraio, invece, il miglioramento sarà più deciso, riportando condizioni più stabili su tutto il territorio.

Per quanto riguarda l’evoluzione della prossima settimana, i principali modelli meteorologici sembrano concordi nel delineare un importante aumento della pressione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo e sull’Europa centrale. Se questa tendenza venisse confermata, si potrebbe assistere a un periodo di caldo anomalo, con temperature dal sapore tardo primaverile.

