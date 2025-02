Meteo Umbria: piogge abbondanti e instabilità senza tregua

MeteoWeb

La fase di intenso maltempo che sta interessando l’Umbria continua a manifestarsi con precipitazioni localmente abbondanti, proseguendo un trend piovoso significativo per la regione. Durante la notte appena trascorsa, le piogge hanno raggiunto accumuli vicini o superiori ai 10 mm in diverse località, contribuendo ulteriormente a un febbraio già caratterizzato da precipitazioni particolarmente consistenti. L’ondata di maltempo non si è ancora esaurita e, almeno fino alla metà della giornata, si prevedono nuove piogge diffuse, con un’intensificazione dei fenomeni nelle zone del Lago Trasimeno e delle aree di confine con la Toscana. In questi settori, i rovesci potranno assumere carattere temporalesco, determinando un ulteriore incremento degli accumuli pluviometrici.

Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno gradualmente a spostarsi verso est, coinvolgendo un’area più ampia del territorio umbro. Le piogge registrate finora hanno già portato il totale mensile oltre i 100 mm, un dato di grande rilevanza considerando l’andamento meteorologico dell’inverno 2024-2025, caratterizzato da una quasi totale assenza di neve sull’Appennino. Questo apporto di pioggia si rivela fondamentale per l’equilibrio idrico della regione, contribuendo a sostenere le riserve delle falde acquifere dopo un periodo di relativa scarsità idrica.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un’attenuazione dei fenomeni, con una progressiva riduzione dell’intensità delle precipitazioni. Questo miglioramento non segnerà necessariamente la fine dell’instabilità atmosferica, ma rappresenterà una temporanea tregua in attesa delle prossime evoluzioni meteo. L’attenzione rimane dunque focalizzata sull’andamento del fine settimana, per il quale saranno necessari ulteriori aggiornamenti al fine di delineare con maggiore precisione le condizioni atmosferiche attese.

