Meteo Umbria: piogge intense e neve in arrivo fino a quote collinari

Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da precipitazioni abbondanti sull’Umbria, con accumuli significativi che in alcune aree hanno superato i 40 mm, raggiungendo punte di 50 mm nella periferia di Perugia. Le piogge, inizialmente concentrate soprattutto nelle zone del Trasimeno e del Perugino, si sono poi estese anche al settore meridionale della regione durante la notte, portando un quadro meteorologico marcatamente instabile.

Anche la giornata odierna sarà contraddistinta da condizioni di maltempo, con precipitazioni a tratti intense, accompagnate da rovesci diffusi. Con il progressivo abbassamento delle temperature, dal tardo pomeriggio la quota neve inizierà a scendere, interessando dapprima le aree al di sopra dei 1000 metri e calando in serata fino a 600-700 metri, in particolare lungo il versante appenninico. Non si escludono episodi di neve fino ai fondovalle, anche se senza un accumulo significativo.

Il momento più favorevole per le nevicate in alta collina sarà in serata, quando il centro della perturbazione si sposterà verso le coste toscane e laziali, richiamando aria più fredda sulle zone settentrionali dell’Umbria e lungo la dorsale appenninica. In presenza di precipitazioni particolarmente intense, la quota neve potrebbe abbassarsi ulteriormente durante la notte, favorendo un manto nevoso più consistente sui rilievi, restituendo così alle montagne umbre un aspetto più invernale.

A partire da domani è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, sebbene le temperature massime subiranno un’ulteriore diminuzione rispetto a oggi. Il raffreddamento notturno porterà inoltre alla formazione di brinate e gelate, in particolare tra la notte di sabato e la mattina di domenica 16 febbraio.

