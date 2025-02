Meteo Umbria: piogge diffuse e neve sull’Appennino prima del grande cambiamento

MeteoWeb

Con l’ultimo giorno di febbraio si chiude ufficialmente l’inverno meteorologico e, proprio in concomitanza con questa transizione, una nuova perturbazione farà il suo ingresso sull’Umbria, portando un generale aumento della nuvolosità già a partire dalle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà progressivamente, e dal pomeriggio-sera si registreranno le prime precipitazioni sparse, fenomeni che localmente potrebbero protrarsi anche nel corso della nottata successiva.

L’evoluzione atmosferica successiva sarà caratterizzata dall’avanzata di nuovi sistemi nuvolosi provenienti dal Tirreno meridionale, spinti verso il Centro Italia da un’area di bassa pressione in approfondimento sulla Tunisia. Questa configurazione sinottica determinerà un ulteriore peggioramento nel fine settimana, con il rischio di nuove precipitazioni tra sabato e domenica. In particolare, l’Appennino sarà interessato da nevicate a partire dai 1200 metri di quota, con fenomeni più consistenti lungo il versante marchigiano, favorito dalla circolazione atmosferica che tenderà a mettere sottovento altre aree della regione. Le regioni adriatiche, dunque, risulteranno più esposte agli effetti di questa dinamica perturbata, con precipitazioni che potranno assumere carattere moderato nelle zone più esposte.

A partire da lunedì, lo scenario meteorologico subirà una graduale trasformazione grazie a un progressivo aumento della pressione atmosferica. Il miglioramento delle condizioni climatiche si tradurrà in temperature massime che supereranno le medie stagionali di diversi gradi, mentre le minime tenderanno a scendere, favorendo il ritorno di brinate e gelate nelle ore notturne e al primo mattino, soprattutto nelle pianure e nelle valli interne.

Questa fase di stabilizzazione segnerà l’inizio di un trend più mite e asciutto, anche se per avere conferme definitive sull’evoluzione della prossima settimana sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.