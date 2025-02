Meteo Umbria: nuova settimana tra piogge insistenti e neve in Appennino

MeteoWeb

L’Umbria si trova attualmente sotto l’influenza di un’area di alta pressione che assicura condizioni di stabilità atmosferica e un clima parzialmente soleggiato. Tuttavia, nel corso della serata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, preludio a un cambiamento significativo delle condizioni meteo nei giorni a venire. Con l’inizio della nuova settimana, infatti, il flusso umido di origine atlantica determinerà un peggioramento progressivo, portando le prime piogge già a partire da lunedì. La perturbazione sarà responsabile di un periodo di instabilità diffusa, con precipitazioni a più riprese che si protrarranno fino a metà settimana. L’evoluzione del quadro meteorologico sarà ulteriormente influenzata dalla formazione di una nuova circolazione depressionaria sulle regioni centro-settentrionali, destinata a intensificare le condizioni di maltempo.

Gli effetti di questa dinamica atmosferica si tradurranno in un ulteriore apporto di piogge sul territorio umbro, accompagnate da un calo delle temperature che favorirà il ritorno delle nevicate lungo la dorsale appenninica. Il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 1000-1200 metri di quota, contribuendo ad alimentare l’accumulo di neve sui rilievi.

