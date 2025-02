Meteo Umbria: settimana all’insegna delle piogge, temperature sopra la media e neve solo a fine evento

MeteoWeb

L’inverno prosegue con caratteristiche decisamente miti sull’Umbria, in continuità con la tendenza registrata subito dopo il periodo natalizio. La regione si prepara ad affrontare una fase più dinamica dal punto di vista meteorologico, con un incremento delle precipitazioni almeno fino a venerdì 14 febbraio. Tuttavia, il contesto termico si manterrà superiore alle medie stagionali, con la neve che farà la sua comparsa solo nella parte finale dell’evento, a quote accettabili per il periodo. Finora, la stagione invernale ha visto nevicate sporadiche e disomogenee lungo la dorsale appenninica, senza accumuli significativi tali da costituire una riserva idrica consistente per le falde. Questa situazione solleva preoccupazioni per il bilancio idrico complessivo, soprattutto considerando che le falde profonde risentono particolarmente dei periodi di precipitazioni scarse. L’auspicio è che il nuovo episodio di maltempo possa contribuire a riequilibrare almeno in parte questa condizione.

Per quanto riguarda l’evoluzione dei prossimi giorni, la giornata odierna sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso e temperature miti, con possibili deboli piogge nel pomeriggio. Un incremento delle precipitazioni è atteso dalla notte e per tutta la giornata di mercoledì 12 febbraio, seppur con fenomeni generalmente deboli e diffusi.

Lo scenario meteorologico subirà un cambiamento più deciso a partire da giovedì sera, quando una perturbazione atlantica più organizzata raggiungerà la regione, determinando precipitazioni più abbondanti. I modelli attuali indicano cumulate comprese tra i 20 e i 30 mm, ma ulteriori aggiornamenti potranno fornire dettagli più precisi sull’intensità e sulla distribuzione delle piogge.

Dal punto di vista termico, le temperature minime hanno già registrato un aumento significativo nelle ultime notti e continueranno a mantenersi superiori alla media almeno fino al fine settimana. Le massime potrebbero subire un leggero calo a partire da venerdì, sebbene l’eventuale raffreddamento sia ancora da confermare.

